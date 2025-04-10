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白宮官員證實 對陸關稅累計達145%
1名白宮官員向美國財經新聞CNBC證實，美國對來自中國大陸的進口商品課徵關稅已累計達145%。
據彭博社報導，145%的關稅由幾個部分組成：125%的對等關稅，是針對中國大陸對美國課徵的報復性關稅，美國所祭出的反制稅率；20%的額外關稅，是川普政府今年初以打擊芬太尼為由，對中國大陸商品加徵的關稅。
彭博社指出，這意味著美中貿易戰進一步升級，也反映出川普對陸政策的強硬。
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