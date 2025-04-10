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美股早盤3大指數全崩！道瓊重挫千點 川普卻嗨喊「通膨下降了」

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
紐約證劵交易所10日開市時，電視螢幕上還播著川普貿易與關稅的相關新聞。法新社
紐約證劵交易所10日開市時，電視螢幕上還播著川普貿易與關稅的相關新聞。法新社

綜合美國有線電視新聞網（CNN）等外媒報導，儘管美國總統川普9日宣布暫緩實施對中國大陸以外的所有國家課徵高額關稅，為華爾街股市注入一劑強心針而大漲，後續效益卻未能延續下去，美國股市10日開盤3大指數均呈現下挫。

CNN指出，在道瓊指數9日上漲近3000點後，10上午則下跌超過1000點，跌幅為2.25%；標普500指數則下跌2.6%，納斯達克也跌落3.1%。

不過，川普卻在真實社群上發文說：「剛出爐：通貨膨脹下降了！」，完全不受美股下挫影響。

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