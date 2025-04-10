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維持高關稅等習近平讓步？川普猛搖頭吐1字 揭美中貿易戰目的

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
圖為美國總統川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。路透
圖為美國總統川普在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。路透

儘管美國總統川普宣布暫緩實施對各國提高課徵關稅達90天，中國大陸卻不在豁免名單之內。對此，美國有線電視新聞網（CNN）記者特里恩（Alayna Treene）詢問川普是否在等候大陸領導人習近平讓步，川普快速地搖頭並說「不」。

當特里恩詢問美中貿易戰的最終目的為何，川普說「多年來我們一直被中國與其他國家佔便宜，而最大的問題就是中國」。

儘管川普已對來自中國大陸的進口商品課徵高達125%的關稅，中國仍表示願意與美方談判。

不過，CNN報導指出，大陸已限制進口美國電影，作為報復川普關稅的手段之一。大陸官方聲明表示，華府對北京課徵關稅將「不可避免地降低美國電影對中國觀眾的吸引力。我們將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適當減少美國電影的進口數量」。

北京 川普 習近平 關稅

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