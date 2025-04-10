聽新聞
0:00 / 0:00
維持高關稅等習近平讓步？川普猛搖頭吐1字 揭美中貿易戰目的
儘管美國總統川普宣布暫緩實施對各國提高課徵關稅達90天，中國大陸卻不在豁免名單之內。對此，美國有線電視新聞網（CNN）記者特里恩（Alayna Treene）詢問川普是否在等候大陸領導人習近平讓步，川普快速地搖頭並說「不」。
當特里恩詢問美中貿易戰的最終目的為何，川普說「多年來我們一直被中國與其他國家佔便宜，而最大的問題就是中國」。
儘管川普已對來自中國大陸的進口商品課徵高達125%的關稅，中國仍表示願意與美方談判。
不過，CNN報導指出，大陸已限制進口美國電影，作為報復川普關稅的手段之一。大陸官方聲明表示，華府對北京課徵關稅將「不可避免地降低美國電影對中國觀眾的吸引力。我們將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適當減少美國電影的進口數量」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言