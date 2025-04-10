白宮核心幕僚證實！1信號讓川普鬆口大赦 逾15國對關稅問題提條件

美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，來自債券市場的信號，對美國總統川普9日宣布暫停關稅的決定，做出了「至少一點點的」貢獻。

綜合路透和彭博資訊的報導，哈塞特在CNBC於10日播出的專訪中說，美國正與貿易夥伴談判，截至上周已有兩筆貿易協議幾乎達成，在關稅問題上也和部分國家快要達成協議。

不過他也說，只有在對方提出「非比尋常」的條件下，川普才會考慮將該貿易夥伴的關稅稅率降至10%以下，否則10%的基準關稅可能會長期存在。

同日在福斯新聞（Fox）播出的訪問，哈塞特則說超過15個國家已對關稅問題提出條件，幕僚10日就會在會議中交給川普貿易優先事項的清單。

他還說，預料接下來三至四周許多世界領袖會有許多動作。

被問到川普是否打算控制市場時，哈塞特表示，川普相信的是美國的未來。