政策急轉彎！歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝背後原因

據英國廣播公司（BBC）10日報導，隨著美國總統川普宣布暫緩對部分國家課徵對等關稅90天後，歐盟也宣布暫停對美國商品課徵報復性關稅。

BBC指出，就在川普宣布暫緩實施關稅90天的幾個小時前，歐盟26個會員國（匈牙利除外）表決通過實施反制措施。按歐盟計劃，報復性關稅分三階段實施：首波於4月15日生效，美國出口至歐盟的商品約39億歐元受影響；第二波於5月15日實施，影響商品金額約135億歐元，最後一波則於12月1日上路，會再有35億歐元的商品受影響。

這是歐盟對川普向鋼鐵與鋁製品徵收25%進口關稅的回擊，如今因川普暫緩實施關稅歐盟也予以擱置；不過，只要美方宣布恢復實施，歐盟就可能再啟報復計劃。 圖為德國埃森停滿新車的物流鏈。川普於4月2日宣布對歐盟在內的貿易夥伴祭出對等關稅，所有來自歐盟的商品將課徵20%關稅。歐新社