快訊

朱立倫邀15縣市共商美關稅 發表「4點聲明」：開放陸客、普發1萬元

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

捧紅陶大偉、孫越！「小人物狂想曲」金鐘製作人病逝享壽82歲

聽新聞
0:00 / 0:00

政策急轉彎！歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝背後原因

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
歐盟執委員會主席范德賴恩。法新社
歐盟執委員會主席范德賴恩。法新社

據英國廣播公司（BBC）10日報導，隨著美國總統川普宣布暫緩對部分國家課徵對等關稅90天後，歐盟也宣布暫停對美國商品課徵報復性關稅。

BBC指出，就在川普宣布暫緩實施關稅90天的幾個小時前，歐盟26個會員國（匈牙利除外）表決通過實施反制措施。按歐盟計劃，報復性關稅分三階段實施：首波於4月15日生效，美國出口至歐盟的商品約39億歐元受影響；第二波於5月15日實施，影響商品金額約135億歐元，最後一波則於12月1日上路，會再有35億歐元的商品受影響。

這是歐盟對川普向鋼鐵與鋁製品徵收25%進口關稅的回擊，如今因川普暫緩實施關稅歐盟也予以擱置；不過，只要美方宣布恢復實施，歐盟就可能再啟報復計劃。

圖為德國埃森停滿新車的物流鏈。川普於4月2日宣布對歐盟在內的貿易夥伴祭出對等關稅，所有來自歐盟的商品將課徵20%關稅。歐新社
圖為德國埃森停滿新車的物流鏈。川普於4月2日宣布對歐盟在內的貿易夥伴祭出對等關稅，所有來自歐盟的商品將課徵20%關稅。歐新社

川普 歐盟 關稅

延伸閱讀

川普關稅衝擊 菲律賓因禍得福？ 台商：分散產線理想地點

川普暫緩實施對等關稅 亞股應聲飆漲、收盤齊揚

川普對等關稅暫緩90天 農漁產業稍鬆口氣

給談判機會！川普暫緩加徵對等關稅 歐盟反制措施暫停90天

相關新聞

政策急轉彎！歐盟暫緩對美報復性關稅 BBC曝背後原因

據英國廣播公司（BBC）10日報導，隨著美國總統川普宣布暫緩對部分國家課徵對等關稅90天後，歐盟也宣布暫停對美國商品課徵...

白宮核心幕僚證實！1信號讓川普鬆口大赦 逾15國對關稅問題提條件

美國白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）表示，來自債券市場的信號，對美國總統川普9日宣布暫停關稅的決定，做出...

看不到盡頭…美中大打貿易戰 CNN曝北京不讓步原因

美國有線電視新聞網（CNN）分析，隨著美國總統川普對一系列國家發起的貿易戰，如今目標已縮小至單一國家：中國大陸；但大陸恐...

關稅戰燒進好萊塢！陸祭新招反制：將「適度減少」美國電影進口

面對美國總統川普將對陸關稅進一步加碼至125%，在今天大陸對美加徵84%關稅生效後，晚間大陸國家電影局加入反制行列，表示...

各國選邊站？川普關稅大刀狂砍 大陸有意結成抗美陣線

據美聯社10日報導，隨著美國加重關稅力道，中國大陸卻選擇向其他國家送暖，似乎有意形成統一戰線，逼迫華府收手。但由於許多國...

「邁向積極的一步」越南繼續與美協商 尋求達成對等貿易協定

美國暫停實施對越南等多國的對等關稅。越南今天表示，這是邁向積極的一步，越南將與美國展開協商，在相互尊重的基礎上尋求一項對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。