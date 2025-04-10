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股市漲跌全看川普一張嘴 債券天王籲三思：真想買美股嗎？

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
「債券天王」葛洛斯表示，如果美國股市漲跌取決於總統川普一念之間，投資人進場前應三思而後行。圖／路透
「債券天王」葛洛斯表示，如果美國股市漲跌取決於總統川普一念之間，投資人進場前應三思而後行。圖／路透

美國總統川普9日宣布，對台灣等數十個國家祭出的激進關稅計畫暫緩90天，美國股市應聲大漲。有「債券天王」之稱的債券巨擘品浩（PIMCO）共同創辦人葛洛斯（Bill Gross）表示，如果美股漲跌取決於川普一念之間，投資人對持有「劇烈波動」的美股應三思而後行。

葛洛斯在社群媒體X說：「我的防禦類股投資組合有賺錢，所以不忌妒市場今日表現。但我要問的是，如果股市行情取決於美國總統晚上是否睡得安穩，隔天早上醒來後是否撤銷前一天的政策，你會想持有反覆無常的美股嗎？」

美股標普500指數9日收盤暴漲9.5%，是2008年以來最大單日漲幅，道瓊工業指數收漲近3,000點，那斯達克綜合指數狂漲逾12%。避險基金Pershing Square執行長艾克曼（Bill Ackman）認為，川普這番舉動展現「交易的藝術」。德國候任總理梅爾茨（Friedrich Merz）則表示，關稅延後生效回應了歐洲人的決心。

川普 美股 葛洛斯 關稅

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