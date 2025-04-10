關稅戰燒進好萊塢！陸祭新招反制：將「適度減少」美國電影進口

面對美國總統川普將對陸關稅進一步加碼至125%，在今天大陸對美加徵84%關稅生效後，晚間大陸國家電影局加入反制行列，表示將尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。

據央視新聞報導，「就近期有記者詢問美國對華加徵關稅一事是否會影響到美國電影進口」，大陸國家電影局發言人表示，美國政府對中國大陸濫施關稅的錯誤行徑，勢必會令中國大陸觀眾對美國影片好感度進一步降低。

因此，大陸國家電影局發言人說，我們將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量。

大陸國家電影局發言人還稱，「中國是全球第二大電影市場，我們始終堅持高水平對外開放，將引進世界更多國家優秀影片，滿足市場需求」。

在此之前，面對川普加稅，大陸官媒新華社旗下帳號「牛彈琴」8日就透露，若美升級關稅，大陸官方至少準備「六大招」反制，包括加徵大豆、高粱等農產品關稅，禁止美國禽肉和電影輸入，暫停合作打擊芬太尼等。

另據界面新聞報導，4月9到10日，2025年大陸全國出口管制工作會議在北京召開。大陸商務部部領導李成鋼出席會議並講話。

會議稱，當前國際形勢複雜嚴峻，大陸商務部深入貫徹落實中共中央、國務院決策部署，會同各有關部門、各地方加快完善現代化國家出口管制體系，持續提升出口管制效能，統籌好發展和安全，以高水平安全保障高質量發展。

會議要求，全面貫徹中共的二十屆三中全會精神，從完善法律法規、加強物項列管、強化許可執法、加強多雙邊出口管制對話交流、推進合規建設等方面，進一步完善現代化國家出口管制體系，更好維護大陸國家主權、安全、發展利益，為建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興作出積極貢獻。

在此之前，大陸商務部昨日公告，中方在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施，和再次啟用「不可靠實體清單」，對6家涉台軍售企業實施制裁，以及將12家美國實體列入出口管制管控名單。