決定不報復！回應川普關稅 東協特別會議：準備與美談判

東南亞國家協會（ASEAN）成員國經濟部長今天同聲承諾，在美國總統川普祭出全面性關稅的議題上，「不會採取任何報復措施」，並且強調他們已準備好展開談判。

法新社報導，東南亞國家經濟部長今天參加視訊會議後發布聲明指出：「世界第5大經濟體東南亞國家協會對美國近日推行單邊關稅深感擔憂，包括2025年4月2日宣布、隨後於2025年4月9日宣布暫緩的關稅。」

他們還強調，已準備好「與美國進行坦率而富建設性的對話，以解決貿易相關問題」。

聲明指出：「開誠布公的溝通與合作，以確保平衡、可持續的關係，這一點至關重要。本著這樣的精神，東南亞國家協會承諾不會採取任何報復措施來回應美國關稅措施。」

這場特別會議由馬來西亞投資、貿易和工業部部長東姑扎夫魯（Tengku Zafrul Aziz）主持。馬國是東協10國集團的輪值主席國。

以美國為主要出口巿場的東協成員國是面臨川普關稅措施最嚴厲打擊的國家之一。

已成為全球製造業重鎮的越南遭美國課徵46%關稅，為西方平價服飾代工生產的鄰國柬埔寨更遭課49%關稅。

其他東協成員國也面臨沉重關稅，寮國面臨48%的稅率、緬甸44%、泰國36%、印尼32%。東南亞第3大經濟體馬來西亞稅率為24%，汶萊也是24%；菲律賓、新加坡則分別為17%、10%。