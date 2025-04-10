互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

美國總統川普9日宣布，對未採取任何形式報復的國家，暫緩75國對等關稅措施90天，並大幅降低互惠關稅至10%，但仍對中國大陸課徵125%關稅，並即刻生效。大陸在此之前已將對美加徵關稅稅率提高至84%，同時將更多美國實體列入出口管制名單。

新加坡媒體「聯合早報」訪問新加坡國立大學東亞研究所資深研究員陳波。他分析，美中互相加徵關稅已變成「數字遊戲」，即使加到5000%也沒有太大意義，雙方除了特殊豁免和不得不進口的貨物外，幾乎沒有其餘可以選擇的貿易，意味著美中貿易「實際脫鉤」。

陳波表示，依照目前局勢發展，即使再加徵5000%的關稅也沒有太大意義，「成熟的領導人應尋找一個雙贏方案，而非貿易『清零』的方案」。若要美中兩國重回談判桌，他分析雙方只能邊觀望、邊等待談判契機。

陳波說，對於商人型總統川普而言，有交易總比沒有好，目前的狀況對美中兩國都有很大傷害，不是他的最佳選擇。陳波還認為，關於大陸的反制，目前對美國產品再加50%的關稅，會讓談判看起來更對等。