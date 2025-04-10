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川普關稅壓垮跨境電商 陸賣家將漲價或退出美國：幾乎沒人能生存

中央社／ 深圳10日綜合外電報導
美國總統川普祭出調高關稅的空前措施後，在電商平台亞馬遜（Amazon）銷售商品的部分中國賣家正計劃調漲美國售價，還有人打算退出美國市場。圖／路透社
美國總統川普祭出調高關稅的空前措施後，在電商平台亞馬遜（Amazon）銷售商品的部分中國賣家正計劃調漲美國售價，還有人打算退出美國市場。圖／路透社

美國總統川普祭出調高關稅的空前措施後，在電商平台亞馬遜Amazon）銷售商品的部分中國賣家正計劃調漲美國售價，還有人打算退出美國市場。

路透社報導，川普9日表示，將把針對中國輸美商品課徵的關稅從目前的104%提高至125%，中美雙方的高風險對抗持續加劇。

深圳跨境電子商務協會會長王馨表示：「這不單是稅賦問題，而是整個成本結構被完全壓垮了。」深圳跨境電商務協會代表超過3000個亞馬遜賣家。

王馨告訴路透社：「在美國市場，幾乎沒人能生存下去。」她指出，這些關稅還可能導致通關延遲和物流成本攀升，「對我們做跨境電商的人來說，這真是前所未有的打擊」。

王馨說，有些賣家考慮調高美國價格，其他人則考慮轉向其他市場。這些說法也獲得路透社訪問的5位深圳亞馬遜賣家的附和。

根據電商服務供應商SmartScout，亞馬遜平台約有一半賣家來自中國，單是深圳就有超過10萬個亞馬遜賣家註冊，年營收金額達353億美元（約新台幣1兆1600億元）。

此外，中國也是希音（Shein）和Temu等其他大型電商平台的製造基地。根據中國國務院，去年跨境電商相關進出口總額高達2.63兆元人民幣。

受訪的5位賣家中有3位告訴路透社，他們打算提高出口到美國市場的產品價格，另外2人則計劃完全退出美國。

其中1名受訪者指出：「對我們或其他人來說，不能再依賴美國市場，這一點非常明確…我們必須減少投資，將資源轉向歐洲、加拿大、墨西哥和其他市場。」

王馨指出，鑑於對中國中小企業和製造商帶來的嚴峻打擊，川普加徵的高關稅恐造成中國失業率迅速攀升。

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