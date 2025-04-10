激烈較勁！美中陷關稅報復螺旋 專家曝非川普本意：恐步向脫鉤

美國總統川普今天暫緩對多數國家的對等關稅，唯獨對中國關稅拉高至125%盼施壓對方低頭來談。然而在北京幾無可能屈服的情況下，如今美中已瀕脫鉤斷鏈崖邊。

去年雙邊貿易額近6000億美元 逆差再擴大

華爾街日報引述美國人口調查與統計局（US CensusBureau）數據，2024年美國從全球各國買進總計約3.3兆美元商品，從中國進口的商品為4389億美元，佔美國進口總額13.3%，中國是美國第三大商品供應國。智慧型手機、電腦、玩具和電玩遊戲機等產品佔中國輸美商品55.5%。

美國2024年向中國的出口總額為1435億美元，對中貿易逆差為2954億美元，比2023年增長6%。2024年美中貿易總額為5825億美元。

GDP規模計達1500兆的懦夫賽局

自川普4月2日公布對等關稅後，美中陷入相互報復螺旋。川普宣布對中國商品關稅拉高至125%前，中國為回應美方把關稅調高為104%，宣布對所有美國商品課84%關稅。

美國的舉措可能是想藉與包括亞洲在內的各國達成貿易協議來孤立中國，然而北京卻能以川普到處給長年夥伴橫添干擾來當話柄；北京也可利用川普貿易政策的反覆無常，將自己定位為更可靠合作夥伴，並試圖將美國擠出包括歐洲在內的關鍵全球市場。

當前情況是兩個國內生產總值（GDP）合計達46兆美元（新台幣1513兆）的經濟體陷入懦夫賽局（gameof chicken），牽動到的是每年近6000億美元的雙邊商品貿易額、中國在美約1.4兆美元的證券投資，以及一些表面上不起眼但重要的因素，如數十年來雙方在企業和大學間建起的人脈，以及兩國民眾彼此觀感持續惡化。

川普政府認為中國對美巨額貿易順差，代表關稅在美國手上會成為更有力武器。然而歐巴馬政府時期的白宮國安官員麥艾文（Evan Medeiros）表示這是誤解，忽略中國掌握從出口管制、反壟斷到網路安全審查等所有精準打擊手段。

他認為，這使得中國在與美國的經濟衝突中擁有不對稱優勢，「關稅戰的問題是雙方都受傷，然當前美中最大問題是誰遭受的損失更大、誰更能承受痛苦？中方基於此準備全新配套來與美國競爭，這使中方能對美國特定範疇造成痛苦，而自身不用付出相應代價」。

麥艾文說，川普想藉極限施壓逼中國就範的策略很危險，「中國人不會在被人用槍指著腦袋下談判」。

對中課100%關稅 美難承受之重

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）估計，若對中國商品全面課徵100%關稅，短中期內幾乎將徹底斷絕美國自中國的所有進口。整體來看，這將使美國對所有國家的平均關稅稅率升至24.7%，恐使美國GDP下降3.6%，未來兩到三年內讓通膨指標上升2.1%。

目前大大小小的企業因預見衝擊可觀，紛紛尋求豁免盼躲過川普對中國關稅大棒。化工巨頭巴斯夫（BASF）、福特（Ford）汽車、甚至特斯拉（Tesla）等已提交千餘項豁免請求，希望能讓他們自中國引進的設備豁免，因為相關設備是他們回流美國擴大產能所不可缺。

惠譽國際信評（Fitch Ratings）美國經濟首席研究員索諾拉（Olu Sonola）表示，資本和中間產品（intermediate goods）約占美國從中國進口總額的43%，意味「如這些商品不進入美國，恐讓美國製造業放緩，並在短期內引發失業」。

隨世界兩大頭號經濟體美中之間激烈較勁，全球貨運量出現放緩跡象。世界貿易組織（WTO）警告，川普一系列關稅將導致今年全球商品貿易量整體萎縮約1%。

中國可能拉高反擊，例如禁止美國企業購買中國生產的稀土，一如去年對某些其他關鍵礦物所採做法；中國掌握大量關鍵礦物的生產與加工環節。在川普祭出這波新關稅前，早先對中國商品的既有關稅已迫使美國進口商另覓替代來源，然而無法找到替代的產品，現實情況就是美國公司和消費者得吞關稅成本。

專家：美中陰錯陽差步向脫鉤斷鏈

智庫「美國企業研究所」（AEI）高級研究員史劍道（Derek Scissors）表示，他的解讀是川普仍希望與中國達成協議，「雖然我跟一些人都希望與中國局部脫鉤，川普卻不曾如此想。但川普對美中動態情勢的誤判意味他正帶美國比以往任何時刻都更接近全面脫鉤」。

史劍道說：「現在情勢發展幾乎就是出於偶然。這不是川普本意，也不是中國的本意。但若中方不願與川普談判，即便理由完全可理解，最終雙方仍會走向脫鉤。」

智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）表示，若川普真想縮減對中貿易逆差，恐落得只能靠經濟衰退讓美國消費者需求降低來達成。

甘迺迪說：「透過課關稅來解決逆差，且又快又猛地課徵而不計後果，這很荒唐。這樣做固然能讓逆差減少，但犧牲的是美國的就業、財富和世界地位。」