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川普暫緩對等關稅 泰國政策將著重平衡貿易

中央社／ 曼谷10日專電
泰國副總理兼財政部長皮猜。圖／路透社
泰國副總理兼財政部長皮猜。圖／路透社

美國總統川普對逾75國暫停實施高額對等關稅90天。泰國副總理皮猜今天表示，這讓泰國官員有更多時間準備回應政策，政府的重點將會放在平衡貿易上。

川普（Donald Trump）美國時間2日宣布對等關稅政策後，泰國政府擬由副總理兼財政部長皮猜（Pichai Chunhavajira）領軍赴美談判，並擬訂5大方向策略，包括降低關稅、移除貿易障礙、增加從美國進口商品、加強審核原產地及鼓勵泰國企業赴美投資。

不過川普又在美國時間9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效。

皮猜今天接受記者訪問表示，川普最新的宣布讓泰國官員可以有更多的時間準備回應政策，「既然情勢改變，我們就要調整」。他表示政府的政策重點將會放在平衡貿易上。

皮猜指出，如果出口下降，將會影響泰國的製造業和就業，因此政府要先準備好補救措施。

川普宣布對等關稅措施後，泰國證券交易所（SET）與泰國期貨交易所（TFEX）宣布一系列措施包括大幅縮減股市與期貨的漲跌幅限制、調整動態價格區間並暫時全面禁止放空交易，希望穩定市場信心，8日生效預計實施到11日。皮猜表示，這些措施會在4月中下旬後解除。

泰國在1月成立「美國貿易政策工作小組」會議，皮猜在8日主持會議，達成對美談判5個方向。

這5個主要方向包括推動雙方在具互補潛力產業如農業、食品和科技等領域成為合作夥伴；開放市場、降低關稅、移除貿易障礙、回應美方關切議題；增加從美國進口商品，特別是能源與泰國自產不足的原料，以擴大原料來源；加強審核出口至美國商品的原產地與合法性，防止第3國冒名出口；鼓勵泰國企業赴美投資。

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