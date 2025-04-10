美對陸關稅增至125% 陸外交部表態「不怕打」：與世界作對終將失敗

美國總統川普10日宣布，對大陸課徵關稅增至125%，以回應其對美的報復行動。對此，大陸外交部發言人林劍10日在例行記者會時表示，中方不願打，但也不怕打。他並稱，美國的做法是倒行逆施，不得人心，終將以失敗告終。

林劍表示，美方出於一己之私，將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，嚴重侵犯各國的正當權益，嚴重違反世界貿易組織的規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，這是公然冒天下之大不韙，與整個世界作對。

林劍指出，採取必要的反制措施，反對美國的霸凌行徑，既是為了維護自身的主權安全發展利益，也是為了維護國際公平正義，維護多邊貿易體制，維護國際社會的共同利益，「得道多助，失道寡助，美國的倒行逆施，不得人心，終將以失敗告終。」

他最後強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家，「中方不願打，但也不怕打」，並稱絕不會坐視中國人民的正當權益被剝奪，絕不會坐視國際經貿規則和多邊貿易體制被破壞，如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。美方將自身利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益，必然遭到國際社會更加強烈的反對。