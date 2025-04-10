快訊

互不讓步…美中關稅戰變「數字遊戲」 學者：加到5000%也沒意義

遭指與董事長不合！光陽執行長柯俊斌有話說 3點聲明回應

愛上黑道妻？已婚警曖昧喊「老婆」爆衝突跛腳上班 蘆洲分局開鍘

聽新聞
0:00 / 0:00

美對陸關稅增至125% 陸外交部表態「不怕打」：與世界作對終將失敗

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部發言人林劍。路透
大陸外交部發言人林劍。路透

美國總統川普10日宣布，對大陸課徵關稅增至125%，以回應其對美的報復行動。對此，大陸外交部發言人林劍10日在例行記者會時表示，中方不願打，但也不怕打。他並稱，美國的做法是倒行逆施，不得人心，終將以失敗告終。

林劍表示，美方出於一己之私，將關稅作為實施極限施壓、謀取私利的武器，嚴重侵犯各國的正當權益，嚴重違反世界貿易組織的規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制，嚴重衝擊全球經濟秩序穩定，這是公然冒天下之大不韙，與整個世界作對。

林劍指出，採取必要的反制措施，反對美國的霸凌行徑，既是為了維護自身的主權安全發展利益，也是為了維護國際公平正義，維護多邊貿易體制，維護國際社會的共同利益，「得道多助，失道寡助，美國的倒行逆施，不得人心，終將以失敗告終。」

他最後強調，關稅戰、貿易戰沒有贏家，「中方不願打，但也不怕打」，並稱絕不會坐視中國人民的正當權益被剝奪，絕不會坐視國際經貿規則和多邊貿易體制被破壞，如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。美方將自身利益凌駕於國際社會公利，以犧牲全世界各國的正當利益服務美國的霸權利益，必然遭到國際社會更加強烈的反對。

川普 關稅

延伸閱讀

Ford、Honda北美產能緩衝關稅衝擊 美國成分為共同課題

「全國第一鮪」166萬賣出 連5年得主：關稅影響買氣

尋求因應川普關稅方式 印度外交部：一切將回到市場機制

盼關稅危機成藥界轉機 專家籲健保給付改以療效為導向

相關新聞

美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

大陸商務部10日召開例行記者會，記者提問多圍繞在中美貿易戰上，針對中美經貿關係接下來的走向，以及是否會展開進一步的溝通和...

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」 預告：更多好日子將到來

美國總統川普9日推遲對等關稅90天，並把稅率降至10%，唯獨將中國提升至125%，讓全球金融市場如洗三溫暖。對此，川普在...

果粉哭了！川普關稅恐讓iPhone售價翻3倍 蘋果84%零組件商在大陸

美國總統川普推遲對等關稅，90天內對包括台灣在內貿易夥伴實施10%全面關稅，唯獨中國商品輸美稅率增至125%。外媒報導，...

昨天才宣布反擊…歐盟歡迎川普暫緩對等關稅 反制措施出現變數

歐盟執委會主席范德賴恩回應川普暫緩實施「對等關稅」，表示這是邁向穩定全球經濟的重要一步。歐盟27國昨天經多數同意對美國已...

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

美國總統川普9日髮夾彎宣布暫緩部分對等關稅後，全球股市隨即反彈回升，《彭博億萬富豪指數》顯示，全球前500大富豪的身價也...

美對陸關稅增至125% 陸外交部表態「不怕打」：與世界作對終將失敗

美國總統川普10日宣布，對大陸課徵關稅增至125%，以回應其對美的報復行動。對此，大陸外交部發言人林劍10日在例行記者會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。