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Ford、Honda北美產能緩衝關稅衝擊 美國成分為共同課題

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導
分析在美國市場銷售的車輛，僅Tesla全數在當地組裝，Ford以約76%的國產比例居次，Honda和Stellantis在美國的組裝率為60%左右。 法新社
分析在美國市場銷售的車輛，僅Tesla全數在當地組裝，Ford以約76%的國產比例居次，Honda和Stellantis在美國的組裝率為60%左右。 法新社

美國於當地時間4月2日公布對等關稅政策，未擴及汽車產業。根據TrendForce最新研究，針對進口美國的乘用車與輕型卡車關稅已於4月2日實施，零組件關稅則最晚於5月3日上路，皆於原關稅上加徵25%。符合美墨加協定(USMCA)的整車和零組件，可僅就非美國成分的部分被課徵25%關稅，相關作業尚待美國商務部與海關部門建立正式審核流程後執行。整體而言，無論是整車或零組件，美國成分是此場關稅戰的核心。

TrendForce表示，儘管美國市場營收占比大的車廠會承受較大壓力，且關稅對各車廠的影響須從多個角度判斷，仍可從產地分布了解衝擊情況。分析在美國市場銷售的車輛，僅Tesla全數在當地組裝，Ford以約76%的國產比例居次，Honda和Stellantis在美國的組裝率為60%左右，Subaru、GM和Toyota則約55%。至於Hyundai-Kia、Volkswagen、Mazda、Volvo cars在美銷售車輛的本土製造比例皆低於40%，預期會受到關稅較大影響。

北美組裝比例低車廠挑戰大

由於USMCA協定對汽車零組件產地的區域價值含量有一定要求，影響車廠選擇最終組裝地點，在美國、墨西哥和加拿大完成組裝的車輛最可能符合協定。在符合USMCA協定車輛可就非美國成分部分課徵25%關稅的情況下，各車廠進口至美國市場的產地來源也是評估關稅影響的一項指標。

TrendForce指出，Ford、Honda在美國銷售的車輛除了本土組裝率高，進口產地也以墨西哥、加拿大為主，未來重心在設法提高美國產能以及零組件中的美國成分。Subaru、GM和Toyota的進口比例都約45%，但來源差異大；GM以墨西哥為主，Toyota的墨西哥與加拿大合計進口比例與日本相近，Subaru的進口車輛全由日本供應，預估其受關稅的衝擊程度相對較大。

在低美國組裝率的車廠中，Hyundai-Kia、Mazda和Volvo cars的海外廠分別集中於南韓、日本、瑞典等地區，缺乏墨/加產地使其狀況雪上加霜。其中，Hyundai-Kia有高達57%的車輛是由南韓輸往美國銷售，這也是該車廠率先提出加碼美國投資的主要原因，盡快轉移至美國工廠有助降低對Hyundai-Kia的影響。預料短期內車廠將先提高美國工廠產能，尤其是同時有美國和海外生產據點的車型將優先轉移至美國製造，並設法提高美國成分。

TrendForce表示，預期關稅對美國汽車市場造成的不穩定性將持續至2026、2027年。因為即便關稅確定徵收，細節也尚未釐清完畢，各方的協商仍將持續。其次，關稅複雜程度高，車廠需要時間評估對每個車型的影響以及須採取的策略。此外，整車與零組件業者在過去數月皆加速輸入產品至美國，除了期望降低關稅衝擊，也能避免售價立即飆漲。

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