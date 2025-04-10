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川普暫緩實施對等關稅 小摩：經濟衰退機率仍為60%

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普宣布暫緩實施針對多數國家的關稅措施，為期90天，全球股市聞訊大漲，但摩根大通集團（JP MorganChase，俗稱小摩）依舊認為，美國和全球經濟衰退機率高達60%。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）和法新社報導，川普本月5日起對全球各國課徵10%「基準關稅」；9日開始對中國與歐洲聯盟（EU）等「欺騙」美國的重要貿易夥伴祭出更高額的「對等關稅」。

然而，當股市再度劇烈動盪，川普出乎意料地在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文宣布，10%的基準關稅仍然有效，但他已授權對等關稅措施暫緩實施90天。

他表示，他做出這項決定是因為已有超過75國主動聯絡美國希望進行談判，且未以任何形式對美國採取報復行動。

他表示，做出決定前，他也持續關注美國債券市場「非常棘手」的狀況。

他說：「我發現前一天晚上，民眾開始有些緊張。」他指的是被視為股災避風港的美國國債本週遭拋售，10年期到30年期公債殖利率走高，美國經濟穩定性引發關注。

川普同時預測美國將與各國達成貿易交易，包括中國。截至目前，北京當局仍拒絕收回針對美國商品課徵的報復性關稅。

摩根大通經濟學家晚間發布報告指出，儘管川普暫緩實施對等關稅，但「貿易和國內金融政策的混亂，加上股市失血依舊慘重、信心受到打擊，很難看出美國將如何避免衰退」。

該公司分析師主張，「其他所有條件相同的情況下」，取消針對特定國家宣布的「嚴厲」關稅措施是正面舉措。

然而，他們指出，「並非其他所有條件都相同」，大家現在仍如履薄冰，令人憂心。

具體而言，摩根大通表示，現仍有效的10%基準關稅是個「巨大衝擊」，相當於2018至2019年貿易戰衝擊的7.5倍。

他們說：「更令人震驚的是將中國關稅提升至驚人的125%。這相當於在找到替代品前，增收約8600億美元的稅。」

摩根大通表示，「我們認為，美國的貿易戰距離終點還很遙遠，今天只不過是序幕的終點」。

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