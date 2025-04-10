尋求因應川普關稅方式 印度外交部：一切將回到市場機制

美國對等關稅暫緩實施，印度不會立即受26%對等關稅衝擊，但仍努力尋求最佳因應方式。針對品牌供應鏈的台灣企業，印度外交部發言人賈斯瓦認為，一切將回到市場機制，若印度被課的對等關稅相對較低，成本、售價也就會較低，因此將會有一定的市場競爭力。

美國總統川普（Donald Trump）台灣時間3日宣布對個別國家徵收不同的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅。其中，對各國銷美產品課徵10%的關稅於台灣時間6日生效，對等關稅於台灣時間10日生效。

川普在對等關稅開始實施後，宣布已有超過75國聯絡美國，希望進行談判並未採取報復行動，因此他已授權該措施暫緩實施90天，在此期間將僅實施10%的對等關稅，此舉立即生效；不過，「由於中國對全球市場表現出缺乏尊重的樣子」，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

即便將有一點喘息時間，但依照美國先前對外公布的資料，印度將被課徵26%對等關稅，對印度可能造成哪些衝擊、印度政府與企業該如何因應，是印度上下目前十分關心的議題，也是9日晚間印度外交部例行記者會中，各家媒體關注的焦點。

印度外交部發言人賈斯瓦（Randhir Jaiswal）在記者會上表示，印度正在研究對等關稅的影響層面。他說：「我們正在與出口商和其他相關單位進行對話，了解對等關稅將造成多大的影響，及最好的解決方法是什麼。」

賈斯瓦指，印度十分重視美國這個貿易夥伴，因此正致力與其合作，印度也正在和美國協商，希望盡快達成互利互惠的雙邊貿易協定，且印度總理莫迪（Narendra Modi）前往華府訪問川普時，兩人就曾發聯合聲明，希望在秋季達成具體協議。

為了解屬於品牌供應鏈的台灣企業是否同樣受到這波對等關稅的衝擊，中央社記者又另外詢問賈斯瓦。

賈斯瓦表示，蘋果的產品在中國、印度、越南這些地方生產，都得面臨對等關稅的問題，中國被課徵的對等關稅一路飆到125%，越南被課徵46%的對等關稅，而印度為26%，是相對較低沒錯，不過包括歐洲在內，各國都還在努力跟美國談判中。

賈斯瓦說：「要談是否會有更多蘋果產品將改在印度製造，我不知道，因為現在說這個還太早。」

但賈斯瓦此時話鋒一轉，認為一切終將回到市場機制，他舉例說：「這取決於市場，如果我用50美元賣一個產品，而其他人是用100美元賣那個產品，那麼顯然你會優先想要跟我購買。」

賈斯瓦說：「這（各國被課的對等關稅稅率不同）會產生破壞性影響，但我們（的產業）也還在轉型，得看現有的問題怎麼解決，但我們可以拭目以待。」