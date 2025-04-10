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美中是否協商？川普對陸關稅125% 陸商務部喊話：奉陪到底！

暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」發文預告還有好日子

川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 他是最大贏家

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暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」 預告：更多好日子將到來

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普暫緩對等關稅後首度發聲。圖／路透
美國總統川普暫緩對等關稅後首度發聲。圖／路透

美國總統川普9日推遲對等關稅90天，並把稅率降至10%，唯獨將中國提升至125%，讓全球金融市場如洗三溫暖。對此，川普在社群平台Truth Social首度發文，稱「多美好的一天，但還有更多好日子即將到來！！！」（What a day, but more great days coming!!!）

許多民眾在貼文下留言，稱「謝謝你，總統先生」、「最棒的還在後頭」、「我們愛你！」和「你是史上最偉大總統」等，也有人貼出美國國旗的表情符號，喊話「讓美國再次偉大！」

川普 關稅

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