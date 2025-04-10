暫緩關稅後首發聲！川普喊「美好的一天」 預告：更多好日子將到來

美國總統川普9日推遲對等關稅90天，並把稅率降至10%，唯獨將中國提升至125%，讓全球金融市場如洗三溫暖。對此，川普在社群平台Truth Social首度發文，稱「多美好的一天，但還有更多好日子即將到來！！！」（What a day, but more great days coming!!!）

許多民眾在貼文下留言，稱「謝謝你，總統先生」、「最棒的還在後頭」、「我們愛你！」和「你是史上最偉大總統」等，也有人貼出美國國旗的表情符號，喊話「讓美國再次偉大！」