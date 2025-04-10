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果粉哭了！川普關稅恐讓iPhone售價翻3倍 蘋果84%零組件商在大陸

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
圖為蘋果上海靜安店10日展示多支iPhone 16手機。圖／法新社
圖為蘋果上海靜安店10日展示多支iPhone 16手機。圖／法新社

美國總統川普推遲對等關稅，90天內對包括台灣在內貿易夥伴實施10%全面關稅，唯獨中國商品輸美稅率增至125%。外媒報導，擁有世上最複雜供應鏈的蘋果深受其害，自從川普2日宣布對等關稅，蘋果股價暴跌17.5%，全球最有價值企業的頭銜被微軟取代，而且iPhone組裝及零組件主要都在中國，未來市售價格恐怕飆漲。

每日郵報指出，蘋果擁有全球最複雜供應鏈之一，生產製作涉及47個國家，零組件更大多出自東亞。以一支iPhone為例，螢幕出自南韓、記憶體和鏡頭出自日本、處理器出自台灣、電池和機框出自中國。組裝作業有8成在中國，印度負責10%至15%，其餘則由越南和其他國家分擔。

根據蘋果供應商分析顯示，iPhone共188家零組件供應商中，有84%與中國有關，共158家；位列第二、三名的台灣與新加坡，供應商數量仍遠遠落後中國。

其他主要的供應地還包括日本、南韓、越南和泰國，當然也包括美國，美國共有26家供應商。在歐洲地區，德國是供應商數量最多的國家，共有9家。

分析師預估，川普對中關稅將導致iPhone生產成本從580美元增加到850美元。專家告訴每日郵報，在英國，一支售價999英鎊（約台幣4萬3176元）的iPhone 16 Pro價格，最多可能再漲400英鎊（約台幣1萬7288元）。在美國，某些預測認為漲幅可能更高，甚至價格可能翻3倍。

Axios報導，根據瑞銀投資研究（UBS Investment Research）數據，一支256GB的iPhone 16 Pro Max價格可能上漲350美元（約台幣1萬1604元），漲幅達29%，售價將提高至1549美元（約台幣5萬1357元）。而這還只是依據川普9日追加對中關稅至125%之前的預測。

每日郵報引述專家認為，由於蘋果執行長庫克不太可能在不同市場訂出不同售價，換句話說，美國售價很可能反映在英國乃至世界各地。

金融機構Quilter Cheviot全球科技分析師巴林傑（Ben Barringer）告訴每日郵報，這波關於關稅的措施將衝擊全球供應鏈，而且不只美國消費者受害，「照我推斷，輸美關稅會增加iPhone製造成本，中國報復關稅也會導致iPhone在中國售價上漲」。

巴林傑說：「蘋果最在意的是維持成長利潤率，因此原物料成本上升，iPhone的售價也必然會上漲，庫克將面臨提高售價或犧牲利潤率的抉擇。」

巴林傑指出，川普關稅最終對消費性電子產品而言是一個壞消息。

川普 關稅

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