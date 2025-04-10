【重磅快評】美國版「關稅帝君」 川普將讓誰偉大？

美國總統川普打亂全球秩序，台灣今天凌晨也被震撼彈波及。除了對中國的商品關稅提高至125%，川普對其他國家的對等關稅暫緩90天；雖然股市今天翻紅，未來卻充滿未知的恐懼。川普急轉彎，全世界摔得鼻青臉腫，對川普的暴力「美」學而言，世界大亂、美國大好，但川普成為世界的震央中心，美國真能再度偉大？

川普對等關稅橫掃全球，網友戲稱他為美國版「關稅帝君」，凸顯川普大帝加稅形象；川普甚至粗魯公開如何用「100％重稅」來威脅，促成台積電投資2000億美元赴美設廠。台積電下周將舉行法說會，媒體形容台積電「法說可能變法會」，不要說個別企業，連政府都難有招架之力。川普如同「川劇變臉」說變就變，不安、悲觀氣氛瀰漫股市，唯一不變的事實，就是不斷改變。

川普的對等關稅一點都不對等，許多國家打算「以牙還牙」。英國廣播公司（BBC）表示，這項幾乎對所有國家的懲罰政策，在中共領導人習近平眼中可能是一分禮物，經濟需求將讓許多國家跟北京走得更近，跟美國漸行漸遠。英國評論雜誌《經濟學人》指出，美國的關稅政策反而「助中國再次偉大」，川普正迫使中共領導人修正當前經濟政策的重大錯誤，同時獲得重塑亞洲地緣政治版圖的絕佳機會。

值得關注的是，習近平下周將出訪東南亞三國，他近日在中共中央周邊工作會議已宣布，要構建周邊命運共同體、開創新局面，與鄰國鞏固戰略互信，「走穩自身發展道路」；大陸商務部也宣布，正式與歐盟舉行電動車價格談判，願意就電動車價格展開討論。當美國對外築起關稅高牆，習近平更有機會重新經營全球經貿關係，川普關閉經貿之門，意外加速北京與他國的貿易之窗。

川普今天緊急宣布暫緩對等關稅90天，他坦言是與商務部長、財政部長討論後，早上才決定「踩煞車」，因為他不想傷害那些不該被傷害的國家，大家也想好好談判。川普也表示，他願意與習近平會面，還稱喜歡習近平，「他是我的朋友」。

前總統陳水扁的「衝突、妥協、進步」聞名台灣政壇，說穿了，衝突、妥協都只是戰術手段，促成利益目的才是戰略性進步。如今看來，川普這套加強版「衝突、妥協、進步」更橫行全球，先關稅恫嚇、再暫緩實施，謀取談判的空間和利益，川普的拳頭更大、聲量更強，一手打中、一手友中，厚黑程度比阿扁有過之而無不急。只是，川普急轉彎，各種臆測滿天飛舞，更多的陰謀論是人為干預市場，背後是否有炒股、圖利之嫌？

令人震驚的是，美國是強調權力制衡的老牌民主國家，原有一套完整的法規和體制，用來拘束個人擴張權力，傳統體制卻綁不住狂人川普，在美國再次偉大的民粹鼓動下，國會、司法缺乏制衡能力，無法拉住脫韁的總統。

更深一層來看，川普可以染指格陵蘭、巴拿馬運河，關稅政策若再嚐到為所欲為的甜頭，對全世界可以，對美國人何嘗不可？川普念茲在茲的合法取得「第三任期」權力，恐怕也不是痴人說夢，以美國優先為糖衣，川普鋪陳「讓川普再次偉大」，對美國和全球民主機制都將是一場災難。