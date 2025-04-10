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川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

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川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
川普暫緩關稅措施導致全球股市反彈，特斯拉執行長馬斯克身價大回血成最大贏家。路透
川普暫緩關稅措施導致全球股市反彈，特斯拉執行長馬斯克身價大回血成最大贏家。路透

美國總統川普9日髮夾彎宣布暫緩部分對等關稅後，全球股市隨即反彈回升，《彭博億萬富豪指數》顯示，全球前500大富豪的身價也合計大漲3040億美元（約新台幣9.2兆元），創下該指數史上最大單日增幅。

彭博資訊報導，標普500指數在川普的午間宣布後，迎來2008年以來最大漲幅，扭轉近幾日的劇烈下跌。那斯達克指數也強勢回升，創下24年來的最大漲幅。全球500大富豪平均財富也隨之增長3.5%，創《彭博億萬富豪指數》有史以來最大單日漲幅。

當日最大贏家是特斯拉創辦人馬斯克，特斯拉股票上漲23%，財富單日增加360億美元，其次是Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），他的財富增加近260億美元，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則因公司股價反彈19%，財富也增加155億美元。

此外，若以百分比計算，美國二手車線上經銷商Carvana Co.的執行長加西亞三世（Ernest Garcia III）在當日的財富增長比例最高，增加了25%，達14億美元。 

川普 特斯拉 關稅 馬斯克 黃仁勳

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