川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3040億美元 馬斯克是最大贏家
美國總統川普9日髮夾彎宣布暫緩部分對等關稅後，全球股市隨即反彈回升，《彭博億萬富豪指數》顯示，全球前500大富豪的身價也合計大漲3040億美元（約新台幣9.2兆元），創下該指數史上最大單日增幅。
彭博資訊報導，標普500指數在川普的午間宣布後，迎來2008年以來最大漲幅，扭轉近幾日的劇烈下跌。那斯達克指數也強勢回升，創下24年來的最大漲幅。全球500大富豪平均財富也隨之增長3.5%，創《彭博億萬富豪指數》有史以來最大單日漲幅。
當日最大贏家是特斯拉創辦人馬斯克，特斯拉股票上漲23%，財富單日增加360億美元，其次是Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），他的財富增加近260億美元，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳則因公司股價反彈19%，財富也增加155億美元。
此外，若以百分比計算，美國二手車線上經銷商Carvana Co.的執行長加西亞三世（Ernest Garcia III）在當日的財富增長比例最高，增加了25%，達14億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言