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美中貿易戰升溫 美品牌自行車售價恐漲五成

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
若川普維持現行關稅水準，自行車整體售價恐怕將上漲多達五成。美聯社
若川普維持現行關稅水準，自行車整體售價恐怕將上漲多達五成。美聯社

川普關稅對仰賴大陸製造的美國自行車產業造成衝擊，進一步漲價壓力倍增，對於正值低潮的自行車產業更如雪上加霜。

美國數一數二的自行車製造商 Kent International 董事長卡姆勒（Arnold Kamler）告訴英國金融時報，若川普維持現行關稅水準，整個產業的售價恐怕將上漲多達五成。

美國自行車品牌每年銷售約1,250萬輛，其中約九成為進口，最大宗來自中國大陸，台灣、越南和柬埔寨也占有重要比重。

美國總統川普周三表示，將對中國大陸加徵125%的新關稅。至於先前揚言要額外加徵關稅的亞洲其他主要自行車生產國，川普周三宣布暫緩90天。

Kent International旗下成人車款售價介於149.99美元至524.99美元之間。該公司今年已調漲價格12%，反映川普對中國大陸加徵20%關稅。

川普上周額外加徵中國大陸34%關稅，川普又7日宣布將額外關稅提高到50%額外關稅。卡姆勒說，「這會讓我的自行車變得又貴又沒吸引力」。

不料，川普周三又表示，對中國大陸加徵新關稅將提高到125%。

Kent International預估，因為川普關稅的關係，該公司今年在美國自行車銷量將減為140萬輛，寫下十多年來最差業績。

川普 關稅

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