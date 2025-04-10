美中貿易戰升溫 美品牌自行車售價恐漲五成

「中國奉陪加碼84%，結果換到川普125%回擊...」4月9日，川普又一次使全世界震動——他將針對貿易夥伴所課徵的「對等關稅」暫緩90天，他表示超過75國已經尋求對美談判，且沒有採取報復措施，因此做出此決定，在90天暫緩期間這75國的關稅是10%。而連日來多番表達強硬對抗態度的中國，就成為了例外：美國施加給中國的關稅，非但沒有暫緩，還因中國的報復性關稅，加到了125%。

2025-04-10 12:45