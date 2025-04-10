中國籲聯手共抗美國關稅戰 澳洲國防部長潑冷水
中國面對美國祭出125%高關稅，正在尋找夥伴協助減輕關稅影響時，澳洲今天拒絕北京「攜手」捍衛貿易的呼籲。
法新社報導，中國駐澳洲大使肖千在「雪梨晨鋒報」（Sydney Morning Herald）發表專欄文章，敦促澳洲和其他貿易夥伴「共同因應世界的變化」。
肖千寫道：「新形勢下，中國準備好與澳洲攜手合作。」
但對於坎培拉和北京為「共同目標」團結合作的提議，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）很快就潑了冷水。
馬勒斯對澳洲九號電視台（Nine News）表示：「我們不會與中國結盟，這事不會發生。」
「我不認為我們會與中國攜手合作。」
「明確的說，我們不希望看到美國和中國之間發生貿易戰，但我們聚焦於實際上實現澳洲貿易多元化。」
澳洲是美國在亞太地區最堅定的安全盟友之一，這個地區正在因應中國日益增強的軍事、經濟和外交實力。但中國也是澳洲最大的貿易夥伴。
美國總統川普今天突然暫停對大多數國家的最高關稅，承認這些關稅讓市場感到緊張，但同時加劇不斷升級的美中貿易戰。
川普表示，由於「缺乏尊重」，他將對中國的關稅提高至125%。
美國對澳洲課徵10%的關稅則維持不變。
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