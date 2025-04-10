整理包／川普對等關稅是暫緩還是調降？哪些國家受惠？五要點一次看

美國總統川普9日宣布，美國對中國大陸產品課徵的關稅稅率調升至125%，同時因為超過75個國家接洽美國尋求協商貿易解決方案，將暫停對部分國家課徵對等關稅90天，但他又說對等關稅稅率將調降至10%，引發各界好奇具體內容為何、又有哪些國家受惠。

以下為川普最新政策內容整理：

最新宣布內容有哪些？

川普在社群媒體Truth Social發文表示，「基於中國始終未對世界市場展現尊重」，「立刻」提高美國對中國大陸進口產品課徵的關稅稅率至125%。

他同時也已授權「暫停」對其他國家的新關稅措施「90天」，「在這段期間對等關稅大幅調降到10%」，兩者都是「即刻生效」。他說，超過75個國家已接觸美國官員想協商。

白宮稍後澄清，川普的「對等」關稅稅率是降到普遍10%，但中國大陸除外。白宮也澄清，川普宣布「暫停」90天的意思是，在這段「協商進行的期間」，「關稅水準將被降低到普遍的10%」。

但對等關稅調降不適用於中國大陸，中國大陸輸美產品關稅稅率將提高到125%。

有哪些國家找美國協商？

白宮表示，不會釋出已接洽美國協商對等關稅的國家清單，但根據各國發言，目前尋求協商的經濟體包括台灣、越南、馬來西亞、日本、南韓、歐盟等。

加拿大和墨西哥呢？

白宮也澄清，加拿大和墨西哥輸入美國的產品，將不會因為川普調整對等關稅政策，而被額外加徵10%關稅。白宮官員表示，目前美國對加拿大和墨西哥輸入產品的關稅架構維持不變，也就是不符合美墨加協定（USMCA）規範的產品，將被加徵25%關稅。

川普為什麼會轉彎？

川普解釋，他會暫停對許多國家課徵更高的關稅，是因為「人們有點緊張（yippy）」。他在白宮與賽車冠軍選手會面時，向記者表示，「嗯，我覺得大家反應有點太過頭了（jump out of line）」，「他們覺得緊張，你知道，他們有點緊張，有點害怕，不像那些（賽車）冠軍，因為我們有重要工作要做」。

川普也說，「沒有其他總統做過我在做的事，沒有其他總統」，「但這些事總是要做」。他稍後說，政策「必須要有彈性」。

川普說，他9日稍早看了摩根大通（小摩）執行長戴蒙的訪談內容，戴蒙在訪談中表示，衰退會是關稅的「可能結果」。川普表示，戴蒙在訪談的表現「非常好」，說出了「必須對關稅和貿易採取一些行動」，「他非常聰明…是一個金融天才，他在小摩做得很出色」。

美國財長貝森特則表示，川普在宣布最新調整的之前幾天，就一直打算縮減全面的關稅計畫，「這一直都是他的策略」，「各位甚至能說他把中國逼入困境」。

川普在調整關稅政策前，呼籲市場「冷靜」

即使市場陷入動盪，且面臨來自投資人、選民及盟友的反彈，川普過去幾天一直都堅稱不會解除關稅，以下為他過去幾天談到關稅的幾個範例：

他在宣布最新調整的幾小時前，於自家社群媒體Truth Social發文說：「冷靜！一切都會順利，美國將比以往更大更強！」

川普周一（7日）在白宮說，「我們沒在考慮」暫停課徵關稅，「我們沒有在考慮」。他在周一（7日）美股開盤前於Truth Social發文說：「保持強大、勇氣和耐心，結果將會是『偉大』！」

川普的支持率陡降

最新的經濟學人／YouGov民調顯示，川普在上周推出對等關稅政策後，總統工作的支持率陡降，51%受訪者不滿意川普做為總統的表現，43%則正面看到川普的努力。川普的不滿意度與滿意度差距，比上次在他宣布對等關稅前一天所進行的調查，擴大了5個百分點。

最新民調也發現，56%美國人認為川普要對進口全面課徵關稅的政策「太過火了」，只有27%覺得沒問題。受訪者對川普處理就業與經濟的觀感也轉壞，51%不支持，41%支持。