川普關稅喊卡也沒用！摩根大通：經濟衰退機率仍高達60%

美國總統川普9日宣布暫緩加徵關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅，讓全球市場暫鬆一口氣。但摩根大通認為即便如此，美國經濟衰退機率仍高達60%。

CNN報導，摩根大通的經濟學家9日晚間發表報告表示：「儘管總統做出了90天的關稅暫停決定，但由於貿易和國內財政策略的混亂，股市持續虧損以及市場信心受損，我們認為美國難以避免經濟衰退。」

摩根大通指出，「就本次決策而言，取消針對特定國家的苛刻關稅本身是積極的」，但強調「情況並非如此簡單，整體形勢仍令人擔憂。」

摩根大通進一步指出，儘管關稅暫停，但目前仍保留10%的普遍關稅，這已經造成重大衝擊，相當於2018至2019年貿易戰期間衝擊的7.5倍。

報告中提到，「更令人震驚的是，中國關稅被提升至125%，這相當於在不計算替代品的情況下，增加約8600億美元的稅負。」

摩根大通認為，美國的貿易戰遠未結束，今天的決定僅僅是「初步的結束」。