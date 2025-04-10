市場興奮太早？專家：川普沒解決經濟放緩和通膨復燃「不確定性仍存在」

花旗研究（Citi Research）首席美國經濟學家Andrew Hollenhorst撰寫研究報告表示，川普暫停對大多數貿易夥伴徵收對等關稅90天，「並不像聽上去那麼有用」，並「不意味美國經濟已避免成長放緩和通膨復燃」。他表示，美國的10%基準關稅、對大多數中國大陸商品徵收125%額外關稅，以及針對特定行業的關稅，仍舊讓美國有效關稅率較2025年初的平均水準高出大約21個百分點，「貿易的不確定性將持續存在」。