【重磅快評】川普圖窮匕見 大棋絕招或狗急跳牆？

美國總統川普臨時宣布暫緩90天對等關稅，集中對中國大陸實施125%的超高報復關稅，讓才歷經昨天股市又近千點大跌的台灣人民一覺醒來，真不知該哭該笑？

川普如此翻臉跟翻書一樣玩弄全球的「老蕃顛」作為，檢視網路世界的初步反應，幾可說是兩個極端：一方認為川普果然是下了盤重塑全球政經板塊的大棋，如今圖窮匕見，果然一舉成功呼喚盟友團結力量，一刀刺向中國大陸；另一方也同樣認為川普已然圖窮匕見，卻是急了才放此最後一招，陸方依舊老神在在、依計行事，就坐等美國自亂陣腳。

如果說市場、數字會說話，全球股市的第一時間反應或許更值得參考：美股當然因為川普的暫緩對等關稅而大回血；但更奇怪的是，被川普或他所期望的團結盟友一同針對的陸股理應重摔才對，但其夜盤卻也是同步上漲，港股也止跌。

顯然，在各方的口水戰之外，依舊有許多持兩極化觀點者所忽視的盲點，值得細細琢磨。

首先，當川普將大陸關稅加碼至34%、陸方又不願「排隊掛號」示弱之後，即已宣告美陸雙方已進入即將對撞之局，且至少陸方已有不惜讓雙方貿易全斷的準備，之後無論是再加碼50%、104%或今天最新的125%的關稅，都已沒有太多意義。

其次，川普此舉真能團結盟友，並將大陸有效孤立？除非川普能再進一步宣布其4月2日的對等關稅政策，除大陸外一概取消，否則擺在眼前的事實，一是仍有加拿大、墨西哥與大陸同等處境，都是美國眼中的「不乖牌」；二是在未來的90天，排隊掛號的75國仍猶如待宰羔羊，會被川普如何宰割仍在未定之天；三是美國一國的誠信，已然經此川普一玩而跌到谷底。

再者，如果未來真如川普所算計的能夠成功團結盟友對抗中國大陸，仍有擺在美陸眼前的各自難關要過。

對美國而言，長期以來其人民已對大陸從家電、藥品、玩具等各式價廉貨品產生高度依賴，且不論他國或本土產品是否能快速頂上，光是蠢動的物價恐怕就會讓美國基層吃不消。

對大陸而言，好不容易才稍稍回溫的經濟如今又遭此針對性重擊，就算這幾年已降低對美貿易依賴，龐大的倒閉潮、失業潮也必然夠嗆。

直言之，美陸從眼前的關稅戰，後續擴大延燒成為一場全面性的資本戰，甚至是經濟霸權終極之戰，已是在所難免。至於孰勝孰負，除了衡量雙方的經濟體量、各自需求乃至其人民的「耐受力」，恐怕更不能忽略幕後操盤者，究竟是經過深思熟慮的精心布局、見招拆招，抑或只是為達目的不擇手段的賭氣之舉？

至於台灣，在迎來股市史上最大漲幅同時，更千萬不要忘了，川普只說是暫緩90天，還有，他說的每天20億美元關稅收益，以及抹平貿易逆差、製造業回流美國等等要求，台灣除了之前奉上的台積電赴美設廠，其他可幾乎都沒啥「貢獻」呀！