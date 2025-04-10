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川普鬆口「考慮豁免部分美企」！但誰能入選將「憑直覺」

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

福斯新聞報導，美國總統川普9日表示，他願意對在新關稅政策下，無辜遭受重大衝擊的美國企業提供豁免。

川普與財政部長貝森特（Scott Bessent）於9日下午接受媒體提問，當被問及是否會針對部分在新關稅措施下遭受重大衝擊的大型美國企業提供「豁免」時，川普明確回應表示，他將「考慮此事」，並補充說：「隨著時間推移，我會查看這個問題。我們會仔細看看。有些企業受到的影響確實比較大，某些企業由於其特性，會遭遇更大打擊，我們會研究並做出相應調整。」

當記者詢問他將如何確定哪些公司可能會獲得此類豁免時，川普回應：「憑直覺」。

他補充說，「你幾乎無法拿起筆寫下來。這更多的是依賴直覺，而非具體的計算。有些公司，並非它們自己的錯誤，它們恰好處於受關稅影響較大的行業。你得展現一點彈性，而我做得到。」

川普還強調，「你必須具備彈性。我可以說，這是一堵牆，我要穿越它，無論如何，我要穿過去。繼續走，你無法穿過這堵牆。但有時你必須能夠從牆下走過，繞過牆，或者翻過牆。」

華爾街日報指出，白宮已列出部分豁免名單，涵蓋約6440億美元的進口商品，包括來自加拿大與墨西哥的1850億美元貨品，不過兩國仍受到其他類型的關稅限制。

川普 關稅

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