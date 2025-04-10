誰改變川普心意？關稅逆轉前18小時曝光 川普曾和他們通話

美國總統川普9日宣布暫緩對等關稅90天，期間對貿易夥伴全面實施10%關稅，唯獨對中國關稅增至125%。華盛頓郵報報導，川普逆轉政策前18小時，從8日晚間到9日宣布，先後與多位共和黨議員及外國領袖通話，9日上午先宣布延緩才交由幕僚和助理擬定說法和政策重點，就連白宮內部也對政策急轉彎大感意外。

川普9日宣布暫緩對等關稅後，在自家社群發文表示：「我想他們會說這是金融史上最重要的大日子。」

華郵指出，從8日晚間至9日下午，川普及其貿易顧問陸續與多位共和黨議員及外國領袖通話，他們對全球市場震盪和經濟衰退風險升高表達憂慮，並敦促川普採取行動。

川普透露，最終決定「大概是9日上午定下來的，真的很早，並寫下這份聲明。當時沒用律師，也找不到律師」，他在橢圓辦公室告訴記者，「這項聲明是出自內心的文字」。

福斯新聞主持人尚漢尼提（Sean Hannity）節目在8日晚間9時播畢後，川普與幾位當晚節目的共和黨參議員通話長達1小時以上。一名知情人士透露，有些參議員表達對關稅政策的擔憂。川普當晚也在觀察債券市場，他說：「看得出來，市場上的人有些緊張。」

9日上午，川普在白宮會見參議院多數黨領袖圖恩（John Thune），並與瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）通話25分鐘，凱勒蘇特力勸川普撤回措施。

9日上午約8時，川普收看美國摩根大通集團（JPMorgan）執行長戴蒙（Jamie Dimon）在福斯新聞的訪談。戴蒙在節目中警告，考量當前的經濟不確定性，「經濟衰退是很可能的結果」，他表示自己與許多企業對話後，普遍聽到的回應是因應局勢紛紛「縮減支出」。

隨後川普發文呼籲美國民眾「冷靜點！」，然後又發文寫道：「現在是絕佳的買進時機。」

與此同時，商務部長盧特尼克接到歐盟高階貿易官員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）來電。歐盟當天剛批准一套反制美國鋼鋁關稅的措施，特意鎖定川普支持者，包括大豆農與塑膠製造業者。

9日中午，盧特尼克與財政部長貝森特進入橢圓辦公室，與川普商議暫緩對等關，隨後透過社群發文宣布。這項決定甚至讓部分白宮幕僚感到措手不及。

川普發表聲明後，白宮幕僚連忙宣稱這一切其實「早有布局」。

但是報導指出，白宮幕僚在川普發文後才立即召開緊急會議，研擬最新政策的重點與說法。儘管如此，對於新安排的許多關鍵細節，白宮內部至9日下午仍一知半解，比如加拿大與墨西哥是否也將被納入新的10%關稅政策，白宮也無法給出明確答案。

稍後，川普在橢圓辦公室再度對媒體闡述自己的整體策略，顯示出他將先前祭出的高額關稅，視為一場談判中的施壓手段。「很多時候，只有當你真的談下去，那才算是場談判，」川普說：「而這種事，就是會發生的。」