川普願見習近平稱「他是我朋友」 商務部長：一切等川習通話決定

美國總統川普9日宣布暫停對等關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅，但對中國的關稅提高至125%。他表示，願意與中國國家主席習近平會面，還稱喜歡習近平，「他是我的朋友」。

川普9日下午在白宮接受媒體提問，被問及是否考慮與習近平談話或會面時表示，「當然，他是我的朋友，我喜歡他。我尊重他。」

此外CNN報導，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）同日也表示，他跟財政部長不會與中國官員就關稅問題進行接觸，但表示「川普希望與習近平對話」。

盧特尼克說，「那是他們之間的事。如果我們接到任何聯繫，我們就會將其轉給總統。」稱「真正的答案是，這是一通來自兩大國領導人之間的電話，他們能夠一起協商解決。」

此前川普在橢圓辦公室說，預計習近平會在某個時候打電話給他。