快訊

上午8時31分花蓮卓溪規模4.3地震 最大震度3級

川普關稅引內訌？美國政府陷入迷惑分歧

女星白白深夜發文證實離婚 爆先生4年提4次

川普「早上才決定」暫緩關稅！CNN曝理由：美債劇震嚇壞財政部

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。路透
美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天。路透

美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，他表示，這是當天早上與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）與財政部長貝森特（Scott Bessent）討論後所作出的決定。

CNN報導，川普9日下午透露，「這幾天我一直在思考這件事，今天早上與貝森特、盧特尼克及其他一些非常專業的人士討論後，整個決定大概在今天早上就定案了，並寫下這份聲明。」

他強調，「（聲明）是出自內心的文字。我認為寫得不錯，也非常有誠意，目的是讓這個決定對全世界、對我們都是一件好事。我們不想傷害那些不該被傷害的國家，他們也都想談判。」

然而當CNN記者追問川普是否因為股市動盪才做出暫緩關稅的決定時，川普未明說股市表現是否為促使他改變關稅政策的主因。

至於川普為何暫緩關稅，CNN引述消息人士指出，因美國公債市場出現動盪跡象，財政部內部拉響警報，是促使川普決定暫緩關稅的重要關鍵。

據悉，貝森特在川普宣布決策前與其會面，並直接表達對債市拋售潮的憂慮。稍早白宮經濟官員也已就美債拋售加劇的情況向川普簡報。

美國公債一向被視為全球經濟危機或市場波動時的「避風港」，但近來卻出現加速拋售現象，引發市場與政府高層的高度關注。分析指出，當前川普政府推行的關稅政策，引起部分國家對美國長期安全與經濟同盟關係的質疑，而這也反映在投資人對美債的信心動搖。

川普在記者會上坦言自己有關注債券市場動態，並表示「這個市場非常棘手」。

美國財政部尤其關切10年期公債殖利率飆升的情況，因為殖利率上升意味著美國消費者將面臨房貸、企業融資等借貸成本的增加，恐進一步對經濟造成壓力。

川普 關稅

延伸閱讀

川普「跟中國釘孤枝」 財經專家：我政府通過初步考驗

美債連日遭拋售 川普關稅影響美經濟穩定性

川普暫停對等關稅 美股道瓊狂飆近3000點、那指暴漲逾12%

賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

相關新聞

川普願見習近平稱「他是我朋友」 商務部長：一切等川習通話決定

美國總統川普9日宣布暫停對等關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅，但對中國的關稅提高至125%。他表示，願意與中國國家...

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸關稅升至125%

川普總統周三宣布，為響應數十個國家的提議，他將暫停實施提高的「互惠」關稅計畫90 天，但由於北京方面「缺乏尊重」，對中國...

川普暫停對等關稅 美股道瓊狂飆近3000點、那指暴漲逾12%

在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。

川普「早上才決定」暫緩關稅！CNN曝理由：美債劇震嚇壞財政部

美國總統川普9日宣布暫緩對多國實施對等關稅90天，他表示，這是當天早上與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）...

川普宣布90天暫停關稅 美財長：沒報復 就有獎勵

美國總統川普9日下午突然宣布暫停對等關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅，美國財政部長貝森特（Scott Bessen...

誰改變川普心意？關稅逆轉前18小時曝光 川普曾和他們通話

美國總統川普9日宣布暫緩對等關稅90天，期間對貿易夥伴全面實施10%關稅，唯獨對中國關稅增至125%。華盛頓郵報報導，川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。