一開盤川普推文「買進大好時機！」3小時後美股史詩級暴漲

「這是買進的大好時機!!!」。在美股周三（9日）開盤沒多久，也就是紐約時間早上9時37分，川普在社群媒體上如此發文。

幾個小時後，美股急拉，道瓊飆漲2,900點，標普500指數大漲超過9%，創2008年來最大漲幅；那斯達克指數更狂飆12%。

此前，標普500指數才在連續暴跌四天、蒸發逾6兆美元後依舊低開，還接近了熊市邊緣。幾個小時前美國對貿易夥伴一個多世紀以來最嚴厲的關稅已經生效。

近期的洶湧的拋售潮背後只有一個原因：川普發動了全球貿易大戰。也正因為如此，能如此左右股市的，也只有川普的行動了。

儘管川普和他的顧問們過去一周都堅持關稅是無可避免的，川普上周還推文，「我的政策將永遠不會改變」，然而到了9日晚間，川普宣布，對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施。消息帶動股市轟動大漲。

回顧標普500指數周一和周二暴跌時，川普重申自己沒有在關注市場，而且經濟需要「吃藥」才能變得更強壯。他的財長貝森特也放話說，華爾街不是重點，已經讓位給整體經濟了。

然後川普就在周三早上就發出一條「這是買進的大好時機!!!」推文。接著在三個半小時後，周一流傳在市場、一度發酵的關稅暫緩的消息，現在成真了。

川普暫停了對多數國家的高關稅，但唯獨還將對中國的關稅進一步上調到了125%，回敬中國稍早宣布將對美關稅提高至85%的報復行動。股市在短短幾分鐘內就開始飆升。標普500指數暴漲9%以上，帶來了4.3兆美元的暴利。

川普暫停對多數國家的高關稅 抨擊中國不尊重市場並再提高至125%

Aptus Capital Advisors投資組合經理瓦格納（David Wagner）周三一早看到川普發的推文時，他並不相信這是真的。

他說：「這違規嗎? 我不知道，川普也不遵守任何一套規則。顯然現在你可以從川普身上找任何線索了。」「關於市場和總統直接干預的規則已經變了。」