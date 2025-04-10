道瓊狂漲近3,000點史上最大 川普暫緩關稅引市場狂歡

美國股市標普 500 指數周三狂漲 9.5%，創下 2008 年來最大單日漲幅，美國總統川普宣布，原本對數十國9日生效的額外關稅暫緩 90 天生效，對中國大陸的關稅稅率則提高至125%，投資人歡聲雷動。

道瓊工業指數狂漲2,962.86點，漲幅7.9%，至40,608.45點，創下史上最大漲點；標普500指數大漲474.13點，或9.5%，至5,456.90點，創下自2008年10月全球金融危機以來最大單日漲幅。那斯達克綜合指數狂奔 1,857.06 點，漲幅 12.2%，至 17,124.97 點，創下 2001 年 1 月網路泡沬以來最大漲幅。

費城半導體指數大漲18.7%，創有紀錄以來最大單日漲幅。安謀（Arm）和超微（AMD）各漲24.2%和23.8%，輝達（NVIDIA）大漲18.7%。台積電ADR大漲12.3%，是費半成分股中漲幅最小的。

小型股羅素 2000 指數飆漲 8.66%，創 2020 年 3 月以來最大單日漲幅。

科技七雄市值一口氣增加超過1.8兆美元，創歷史最大量。特斯拉(Tesla)飆漲23%，蘋果公司(Apple)和Meta分別上漲15%。

紐約交易時段下午1點過後，川普在Truth Social發文說，「這是買進的大好時機」，幾分鐘內便提振三大指數。

川普對中國大陸再加關稅是為了報復北京4月10日起對美國貨品徵收84%的關稅。此外，白宮仍對幾乎所有美國進口商品維持10%的全面關稅。

川普周三在白宮接受記者提問時談到為何改變立場時說：「我覺得有些人反應太超過了，開始有點吵、有點怕了。」

美國10年期公債殖利率一度升至4.47%，隨後在10年期美國公債標售獲得強勁需求後有所回落。

據彭博彙集近17年的數據，周三美國各大交易所的股票成交量合計約300億股，創紀錄最高。

華爾街「恐慌指數」VIX從50大幅回落至35。

Zephyr的Ryan Nauman說，「這正是我們所經歷的 —— 關稅政策一直難以預測。而今天出現反彈，我認為更像是一種釋放性回升，是逢低買進。」 Nationwide研究主管Mark Hackett說：「暫緩90天是一個令人鼓舞的跡象，表示和多國談判已有成效。」「這也為充滿不確定性的市場注入了一些急需的穩定因素。話雖如此，我們仍未完全脫離險境。應避免盲目追漲的衝動並控制情緒。」

摩根士丹利財富管理市場研究與策略團隊主管Daniel Skelly表示，「今天，關稅陰雲首次略有消散，但現在還為時過早，無法判斷明天或90天後的天空是否會真正放晴，」「儘管這一消息喜聞樂見，投資人仍不能假定關稅大戲會就此終結，也不能指望市場的日常波動將隨之消失。」

自4月2日晚特朗普宣布全面徵收關稅以來，美股已下跌逾12%。標普500指數收盤仍未收復4月2日的水準。

Bolvin Wealth Management Group總裁Gina Bolvin說：「這是我們一直在等待的關鍵時刻。市場的即時反應非常積極，投資人認為這是朝著亟需的明朗化邁出的一步。不過，90 天後的情況還存在不確定性，投資人需要克服未來可能出現的波動。」

在川普宣布暫緩關稅後，高盛隨即表示，將撤銷對經濟衰退的預測，恢復原本對2025年經濟成長的基線預測。

標普500指數所有11大類均收高，其中科技類股大漲14.15%。而防禦性公用事業股漲幅最小，僅上漲3.91%。

標普500汽車指數收盤狂漲21%，創下有紀錄以來的最大單日漲幅。

美國財政部發行的 390 億美元 10 年期公債有助於平息投資人軍心。此次標售符合市場預期，得標利率為4.435%，低於投標截止時的預測利率，表明投資人需求強勁。

Cohen & Steers 駐紐約多元資產解決方案和宏觀研究主管 Jeffrey Palma 表示，「長期問題幾乎肯定會繼續存在。但今天下午的公告，加上美國公債標售，確實在經歷了幾天的大幅波動後帶來了令人欣慰的緩解。」

即將到來的財報季將為投資人提供更多有關美國企業狀況的線索，摩根大通在內的美國銀行股將於周五公布第1季度業績。

達美航空公布第1季獲利超出預期，股價飆漲23.4%。不過，該公司下調了2025年的財務預測，並預計本季獲利低於預期。