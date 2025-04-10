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賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

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川普暫停對等關稅 美股道瓊狂飆近3000點、那指暴漲逾12%

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川普暫緩各國關稅加強抗中 美財長：這一直是他的策略

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導
川普9日宣布各國對等關稅暫時降至10%，為期90天。但對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。 圖／路透社資料照片
川普9日宣布各國對等關稅暫時降至10%，為期90天。但對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。 圖／路透社資料照片

美國總統川普宣布各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，但對中國徵收的關稅將即刻提高至125%，隨後美股聞聲大漲。美國財長貝森特今天指出，這一直是川普的策略。

法新社報導，貝森特（Scott Bessent）在白宮告訴記者：「這一直是他的策略，你甚至可以說，他把中國逼入困境。」

此外，貝森特還告訴記者：「中國是現代世界史上最不平衡的經濟體，也是美國貿易問題的最大根源。」

貝森特表示，美國對中國進口商品課徵關稅，已導致中國進口商品流入歐洲，中國經濟對世界其他國家帶來問題。

川普今天稍早時宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效。

他還指出，由於中國對全球市場表現出缺乏尊重的樣子，他決定把美國對中國徵收的關稅提高至125%，立即生效。

川普 關稅

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