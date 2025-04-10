宣布暫緩90天對等關稅 川普：人們變得有些害怕

美國總統川普宣布暫停對等關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅；川普9日表示，他之所以會做出這樣的決定，因為人們變得有點失控（jumping out of line）、有點害怕（afraid），但他仍相信關稅政策是正確的。

至於川普反制中國大陸的報復性關稅，將關稅提高至125%，川普說，如果報復，美國就會加倍奉還，這就是他對中國大陸採取的行動；川普也說，他相信中國大陸想要與美國談判，只是不知道該怎麼做，指中國大陸國家主席習近平是名很驕傲的人，但相信中國大陸會找到方法來與美國達成協議。