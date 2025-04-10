川普宣布90天暫停關稅 美財長：沒報復 就有獎勵

美國總統川普9日下午突然宣布暫停對等關稅90天，期間只徵收10％的對等關稅，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）向媒體表示，沒有報復，就會得到獎勵。

川普9日下午在社群網路「真實社群」（Truth Social）表示，由於中國對全球市場所展現的不尊重，他宣布美國將對中國的關稅提高到125%，並即刻生效；川普並表示，逾75國已聯繫美國的代表，且沒有以任何形式對美國報復，川普已授權暫停政策90天，期間只會徵收對等關稅10%，同樣即刻生效。

貝森特事後向媒體表示，大家看到川普一周前實施成功的談判策略，讓超過75國站出來與美國談判；貝森特稱川普非常勇敢，一直堅持到現在。

貝森特說，美國向中國大陸徵收的關稅增加到125%，因為中方持續堅持升高態勢；貝森特說，正如他一周前所說的，不要報復，你就會得到獎勵；現在世界上所有國家都想要來談判，美國都願意聆聽。