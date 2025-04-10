美中貿易戰加劇 美財長不排除使中概股除牌
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天受訪時，批評中國祭出報復性關稅是「失敗者」之舉，不排除把中國公司趕出美國交易所的可能性。
貝森特今天接受福斯財經新聞網（Fox BusinessNetwork）節目「與瑪莉亞早晨有約」（Mornings withMaria）專訪。
他表示：「很不幸，中國人不想來談判…他們的經濟是現代史上最不平衡的，而且我可以告訴你，對他們而言，這次升級是失敗者之舉。」
貝森特指出，美國的盟友希望與美方官員討論，如何重新平衡對中國的貿易政策。
他提及：「這是我們這次的最大收穫。美國正努力重新平衡，朝更多製造業發展。中國則需要轉向更多消費。」
貝森特未排除使中國企業從美國交易所下市，稱所有選項都在檯面上。
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