川普宣布新關稅措施暫緩90天…美股強彈 道瓊狂飆逾2,000點

美國總統川普9日宣布，對於未報復美國的國家，關稅措施將暫緩90天實施，帶動美股三大指數強勁反彈，道瓊工業指數漲逾2,000點，國際油價也漲2%。

道瓊工業指數9日盤中狂飆2,332.75點（漲幅6.2%）至39,978.34點，標普500指數漲7%至5,329.32點，那斯達克綜合指數大漲8.6%，報16,581.52點，費城半導體指數都狂漲逾12%，台積電ADR漲逾7%。

川普宣布，他已授權「10%關稅暫停90天，在此期間內並大幅降低對等式關稅，立即生效」。川普把他暫緩對等關稅完全生效，歸因於「超過75國」都連絡美方官員，希望協商解決方案。

川普也表示指出，「基於中國不尊重世界市場，我在此將美國對中國的關稅提高到125%，立即生效」。