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川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

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美關稅衝擊…日本擬普發現金 越南今會美財長

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

美國課徵對等關稅造成各國衝擊，日媒朝日新聞引述石破茂內閣高官報導指出，石破將川普關稅置於「國難」位置，在物價居高不下情況下，日本政府正計畫發給每位國民約四萬至五萬日圓（約台幣九三○○至一點二萬元），且不排富。

日本普發現金的做法，希望在確保財源後，於六月日本國會常會會期結束時通過。

印度央行則降息一碼。法新社報導說，這是印度央行今年再次降息。紐西蘭央行九日也降息一碼。

越南遭課百分之四十六關稅，副總理胡德福預定台灣時間今天凌晨四時在華府會晤美國財長貝森特四十五分鐘。

東協各國選擇不報復，傾向對話。但東協秘書長高金歡呼籲東協須大膽行動，「若不採取緊急集體行動加速東協內部經濟整合，讓市場與夥伴關係趨向多元，我們可能在分全球經濟失去自身地位」。

川普 關稅

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