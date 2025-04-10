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美貿易代表：各國有好想法 就來談

聯合報／ 記者陳熙文、國際中心／連線報導
美國貿易代表葛里爾。美聯社
美國貿易代表葛里爾。美聯社

美國聯邦參議院財委會八日對「美國總統二○二五年貿易政策應辦事項」舉行聽證會，美國貿易代表葛里爾強調在對等關稅如期上路之際，美國也將與各國談判，「美國貿易逆差面臨的緊急狀況不容等待」，但多名美國聯邦參議員不同意新關稅措施。

葛里爾表示，外國陸續和美國接觸，「我們對他們說，若他們對達到對等、且能讓美國貿易逆差降低有更好想法，我們就會想跟他們談」。他說，貿易逆差是數十年累積下來的問題，不可能一夕之間解決。

葛里爾說，美國有時會進口獲補貼的產品，美國在部分國家也會遇到非關稅貿易障礙或其他不公平貿易行為，但若各國能提供替代方案，美國持開放態度。

民主黨籍聯邦參議員班奈特說，關稅帶來很大不確定性，恐凍結投資、導致經濟蕭條，無法理解為何川普用對待中國大陸的方式來對待美國貿易夥伴加拿大和墨西哥。班奈特不認同美國同時與多國談判，這也是為何部分聯邦參議員提出修法，以確保國會能拿回處理重大貿易決定的角色。

民主黨籍聯邦參議員懷特豪斯則對中小企業的衝擊表達憂心，最後恐被迫歇業。民主黨籍聯邦參議員瑪斯托則認為川普政府將過去美國與其他國家簽的貿易協定作廢，「誰還想跟我們做生意」？

民主黨籍聯邦參議員華納則為台灣發聲，提到川普政府目前雖豁免半導體關稅，但沒豁免繪圖處理器（ＧＰＵ）、沒豁免微影製程設備，甚至還對台灣徵高關稅，「這可能是我生平看過最糟的經濟政策」。

共和黨籍聯邦參議員提利斯也表達不滿，質疑為何美國會對長期盟友下手？「若這個政策證明有錯，我該掐誰的脖子（找誰負責）？」

川普 關稅

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