各國談判請求 白宮「不讀不回」

美國對各國徵收對等關稅昨天上路，市場情緒急遽惡化。美國財政部長貝森特八日表示「我認為美國很快會和幾個主要貿易夥伴達成協議」，但英國金融時報及美媒Politico八日報導白宮對談判請求「不讀不回」，談判進度停滯。

美國總統川普八日在共和黨眾議院全國委員會活動中指稱，全球領袖正排隊朝貢，急著和他達成貿易協議，「我跟各位講，這些國家正給我們打電話、拍我馬屁，他們急著達成協議，求求您、求求您大人，（只要能）達成協議，大人，我什麼都願意做」。

貝森特在關稅政策上主張談判，儘管一度被強硬派掩蓋，但在美股暴跌、華爾街和美國國會反彈後，美國總統川普開始透露談判意願；貝森特重回決策核心，主導對外磋商，對談判持懷疑態度的白宮高階貿易顧問納瓦羅和商務部長盧特尼克暫被邊緣化，兩位外國官員稱盧特尼克近日已表明並未獲川普授權代表美方展開貿易談判。

主談派站上第一線，一度給投資人帶來希望，但期待很快破滅，事實顯示川普堅持實施對等關稅，掀起全新的全球貿易戰。資本市場公司Academy Securities宏觀策略主管齊爾說，大家一直寄望關稅措施暫緩、一直等待轉機，但如今美國又對中國大陸加關稅，樂觀的期待逐漸破滅，開始相信這不只是川普的談判策略。

報導說，多位外國官員指稱，多個有意展開談判的外國政府至今仍苦無回音，這凸顯白宮距達成實質貿易協議仍有一大段距離。

一名菲律賓官員透露，早已提出會面請求，但白宮迄未回覆；某國外交人員直言「我們都還在等回應」；另國外交人員說，川普政府高官「未獲授權談判」，更基層的美國官員不僅缺乏權限也不清楚白宮目前的具體計畫，「即使安排會面，除了一則好聽的社群媒體發文，什麼也得不到」。

還有位外交人員說，其政府正透過各層級聯繫川普多位幕僚，但多數人要不是毫無回應，就是只願「聽聽」，不願採取任何實質行動。報導稱，白宮遲未與相關國家接觸，成為談判停滯的明顯徵兆。

白宮面對來自多國的協商請求，使原本人手就有限的經貿團隊陷入調度困難。柯林頓政府的商務部官員、現任戰略與國際研究中心專家芮恩希說，「若他們試圖同時處理所有談判，勢必出現資源不足的問題，但我認為他們最後會採取優先排序方式；我們會看到接下來輪到誰，某種程度上就是誰先進門」。

一名嘗試聯繫川普各層級官員的外國外交人員表示，「我們仍相信展開談判才是更合理的選擇，但問題在於他們根本沒在談」，報導認為有些國家可能不得不採取報復。