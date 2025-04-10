陸與歐盟回擊…陸對美關稅升至84% 歐盟將對美徵稅7656億元

美國對等關稅昨天中午上路，中國大陸、歐盟先後強力反擊。大陸昨晚宣布自今天中午十二時一分起對美國所有商品再加徵百分之五十關稅，累計加徵的關稅上升至百分之八十四。歐盟九日批准對美國商品徵收約二一○億歐元（約台幣七六五六億元）的關稅。

大陸國務院關稅稅則委員會昨晚發布公告指出，四月八日美國政府宣布對大陸輸美商品徵收對等關稅的稅率，由百分之卅四提高至百分之八十四，「美方升級對華關稅的作法是錯上加錯，嚴重侵犯中國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制」。

公告稱，根據大陸相關法律法規和國際法基本原則，調整「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告」規定的加徵關稅稅率，對美國商品增加的關稅稅率由百分之卅四提高至百分之八十四。

歐盟對美新關稅15日生效

歐盟執委會聲明表示，「歐盟認為美國關稅不合理，且具有破壞性，對雙方以及全球經濟都造成了經濟損害」；歐盟表示，一旦最終檢查完成，反制措施將很快生效，關稅將從十五日起徵收。

美不排除讓在美陸企下市

對於大陸的反制，美國財政部長貝森特指出，這是令人遺憾的決定，對大陸而言是注定失敗的策略。同時貝森特表示不排除任何應對選項，包括讓在美國上市的大陸企業下市。

陸制裁六家涉台企業反制

大陸商務部昨晚再次啟動新一輪反制措施，對護盾人工智能公司等六家涉台軍售企業實施制裁，和將美國光子公司等十二家美國實體列入出口管制管控名單。

大陸文旅部對赴美大陸遊客發布風險提示，要求充分評估赴美旅遊風險，謹慎前往。除上述措施，大陸商務部另表示，將在世貿組織爭端解決機制下控告美方最新加徵關稅措施。

美國對等關稅政策在美東時間九日凌晨上路，美國總統川普八日在共和黨眾議院全國委員會晚宴說，關稅讓美國每天進帳廿億美元，使美國發大財、將迅速再度富裕。川普還說很快將對輸美藥品課重大關稅，讓藥廠離開中國等製造重鎮，「趕忙回到我們國家」。

稱已和南韓通話討論關稅

川普八日也在自家社群媒體「真實社群」說，他已和南韓代理總統韓悳洙通話討論逆差、關稅、造船、採購美國液化天然氣、合作投資阿拉斯加天然氣管線及支付美國防禦費問題，有望達成令人滿意協議。川普說，各國都像南韓想與美國達成協議，談判除了貿易、關稅也涉及其他議題，堪稱「一站購足」，是「美麗且有效率的過程」。

若陸伸橄欖枝川普展大度

媒體詢問川普會在什麼條件下與大陸國家主席習近平通話討論關稅，白宮發言人李維特說，川普相信中國希望與美國達成協議，中國也必須這麼做；若中國領袖伸出橄欖枝，川普會表現出「寬容大度」。