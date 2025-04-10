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賴總統投書彭博 4點回應川普對等關稅

川普宣布90天「暫停關稅」 美財長：沒報復 就有獎勵

川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

歐盟出手對美開徵的新關稅 加稅25%

經濟日報／ 編譯吳孟真陳苓／綜合外電

歐盟為報復美國上月對歐洲鋼鋁課徵的25%關稅，9日表決通過對價值210億歐元（232億美元）的美國進口產品分批加徵25%關稅。

彭博資訊報導，歐盟對美開徵的新關稅，部分將在本月中上路，將針對政治敏感的州別，如美國路易斯安那州的大豆，以及鑽石、農產品、家禽和摩托車等產品，總計有210億歐元（232億美元）的美國進口品受到影響。

歐盟執委會表示，「若美國同意公平且平衡的協商結果」，隨時可以暫停反制措施。

根據彭博稍早報導，歐盟對美首波反制關稅預定4月15日生效，5月中將對另一批產品開徵關稅，第三波將於12月1日起實施。歐盟對多數產品徵收25%關稅，另有少數產品稅率為10%。

川普 關稅

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