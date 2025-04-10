關稅戰愈演愈烈…大陸回擊 對美課稅84%

美中關稅戰愈演愈烈，繼美國對大陸加徵34%以及後來加碼宣布的50%對等關稅昨（9）日生效後，中國大陸昨日晚間宣布報復措施，對美國所有商品亦再加徵50%關稅，也就是從今（10）日起對美產品加徵關稅從34%提高至84%。

美國財長貝森特則在稍晚回應指，「中國方面實際上並不想來談判，這挺不幸的，因為他們是國際貿易體系中最大的違規者。」他並稱北京「不應該做的是企圖通過貨幣貶值來尋求出路」。同時，貝森特還稱，所有政策選項「都在檯面」，不排除將中國公司從美國證券交易所剔除的可能性，最終政策選項由（美國）總統川普決定。疊加此前20%關稅，川普第二任期對中國大陸輸美產品已加徵104%的關稅稅率。

大陸國務院關稅稅則委員會9日發布公告，指出2025年4月8日，美國政府宣布對中國大陸輸美商品徵收「對等關稅」的稅率由34%提高至84%。「美方升級對華關稅的做法是錯上加錯，嚴重侵犯中國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制」。

公告稱，根據大陸「關稅法」、「海關法」、「對外貿易法」等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月10日12時01分起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。

大陸商務部昨日還公告其在世貿組織（WTO）追加控告美升級對陸關稅措施。

大陸商務部發言人宣布，中國大陸在世貿組織爭端解決機制下控告美方最新加徵關稅措施。美方所謂「對等關稅」措施嚴重違反世貿組織規則，此次再加徵50%關稅，是錯上加錯，凸顯美方措施的單邊霸凌本質。大陸將依照世貿組織規則，堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。

商務部再次啟用「不可靠實體清單」，對六家涉台軍售企業實施制裁，和將12家美國實體列入出口管制管控名單。

據公告，決定將美國護盾人工智能公司、內華達山脈公司、賽博勒克斯公司、邊緣自治運營公司、Group W公司和哈德森技術公司等六家實體列入不可靠實體清單。

據公告，中方將對上述六家美企採取以下處理措施：一、禁止上述企業從事與中國大陸有關的進出口活動；二、禁止上述企業在大陸境內新增投資。



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