川普曾警告台積電…非美製課稅100%
美國總統川普8日表示，他告訴過台積電（2330），若不在美國設廠，就得付高達100%的重稅。
川普在共和黨全國國會委員會的晚宴，上不忘指責前總統拜登政府提供台積電美國子公司66億美元補助的做法，他說「半導體業者不需要這筆錢」。他說：「我沒有給台積電一毛錢…我只說，如果你不在這裡蓋廠，就得付一筆重稅。」
台積電3月已在白宮宣布，將在美國再投資1,000億美元，未來數年內將新建五座廠。
路透8日報導，台積電生產的晶片疑似遭華為導入作為AI伺服器晶片，可能面臨10億美元甚至更高額罰款。
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