路透最新民調 美逾五成民眾反對對等關稅
路透／易普索（Reuters／Ipsos）最新民調顯示，多數美國民眾認為，全面實施的對等關稅會導致各種消費品的價格上揚，超過五成受訪者反對對等關稅。
這項於6日結束、為期三天民調結果顯示，73%受訪者認為，在針對幾乎所有進口產品徵收的新稅生效後的未來六個月內，日常購買的消費產品價格將上漲。僅4%受訪者認為價格會下跌，其餘受訪民眾則認為價格不會改變，或未回答這個問題。約57%受訪民眾（其中25%為共和黨）表示，反對新實施的對等關稅。
這次在網路和全國調查，共有1,027名美國成年人受訪，誤差幅度約3個百分點。
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