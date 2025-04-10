關稅操盤手納瓦羅 與馬斯克隔空互嗆
美國總統川普貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）與精簡聯邦政府顧問馬斯克隔空大打口水戰。在馬斯克暗批納瓦羅的經濟學博士學位後，納瓦羅指稱特斯拉是汽車組裝廠、不是製造商，引來馬斯克怒批納瓦羅「比一袋磚頭還蠢」，並強調特斯拉「是美國最為垂直整合的車輛製造商，而且使用的美國零組件比率最高。」
面對川普的兩位顧問在社群媒體公開內訌，白宮發言人李維特表示，「這顯然是兩位對貿易和關稅觀點迥異的人」，「男孩們就是這樣，我們將讓他們的公開爭執繼續下去」，「各位應該樂見我們有史上最透明的政府，我認為這也表明總統願意聽取各方意見」。
川普宣布對等關稅被視為是納瓦羅的政策勝利，因為他一直主張以激進貿易措施提振國內製造業。馬斯克挖苦納瓦羅的哈佛大學經濟學學位「是壞事，而不是什麼好事」。
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