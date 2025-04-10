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川普暫停提高75國關稅90天 對大陸升至125%

川普關稅重拳各國爭相接洽 白宮擬妥一份「聯絡清單」

經濟日報／ 編譯徐榆涵、記者江睿智／綜合報導

面對美國總統川普的對等關稅重拳，各國正爭相與白宮接洽，尋求協議空間。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）8日透露，白宮已有一份「聯絡名單」，正在討論要優先處理哪些國家，點名包含「貿易逆差大國」將率先被要求上談判桌，並指川普希望台灣加入阿拉斯加的天然氣管線工程計畫。

外傳阿拉斯加的天然氣管線工程計畫，台灣投資將占一半。對此，經濟部長郭智輝昨（9）日在立法院回應，台灣有參與此項計畫，不過現在仍在討論階段，投資金額很大，需審慎評估，投資金額也會和將來採購的天然氣量有關。

貝森特8日接受CNBC訪問時說：「我看過白宮的通話清單，那是一份相當長的名單。我們昨晚還在討論哪些國家該優先處理。我認為，一些長期對美逆差巨大的大國，很快就會主動上門談判。」他表示，川普政府正在尋求更全面的協議，可能涵蓋能源合作、戰略投資甚至國防支出。

川普 關稅

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