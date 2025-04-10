川普：各國拍馬屁求協商 關稅讓美國每天進帳20億美元

美國9日全面實施對等關稅政策，重創全球金融市場。美國總統川普不僅無意調整相關關稅措施，還宣稱「各國正拍我馬屁（kissing my ass）」請求協商，「關稅讓美國每天進帳20億美元」，「美國很快會再次富裕」。他並預告，近期將宣布課徵藥品關稅。

美國對等關稅對86個經濟體課徵更高的關稅稅率，尤其中國大陸稅率高達104%，全球金融市場也再陷動盪，不僅主要股市與油價走低，主要貨幣方面，美元重貶，歐元與日圓跳升。

美股道瓊工業指數9日早盤震盪，跌逾200點後翻紅又翻黑，歐洲各國股市全面跌逾2%，日經225指數暴跌1,298.55點，跌幅3.9%，首爾Kospi指數跌1.9%，越南、馬來西亞及新加坡大盤指數都滑落超過2%。

美元指數一度重貶1%至101.916，澳幣和紐元雙雙貶至2020年3月來低點，印尼盾下探新低，韓元貶至16年低點。

倫敦布蘭特原油期貨9日一度重挫4.8%，下探每桶59.77美元，跌破每桶60美元大關，為2021年2月以來首見。紐約西德州油價9日同步開低走低，稍早跌幅曾深達5%，跌至每桶56.56美元，8日收盤即已在60美元之下。

即便全球金融市場一片混亂，川普在8日全國共和黨國會委員會晚宴發表的演講中，隻字未提經濟動盪情勢，而是表示對等關稅計畫進展順利，各國「極度想要」達成協議，美國的貿易夥伴正排隊等著協商。

他說：「我告訴你們，這些國家正在打電話給我們，拍著我的馬屁（kissing my ass）。他們正極度渴望達成協議。『拜託、拜託，先生，達成協議，我會做任何事情。』」

川普並指出，美國想和其他國家針對貿易與關稅未涵蓋的議題達成協議，「我稱之為量身打造的協議，不是現成的」，「這些是量身打造、高度量身打造的協議」，「像南韓，我們正提出貿易和關稅沒有涵蓋的其他主題，也讓他們協商，『一站購足』真是美妙又有效率的過程！中國也非常想達成協議，但是他們不知道從何開始，我們正在等他們的電話，會打電話來的！天佑美國」。

川普同時預告，「會在非常短期內對藥品課徵重大關稅」，這些關稅將讓藥廠「離開中國」和其他製造重鎮，「趕忙回到我們國家」。他先前想對藥品課徵25%以上關稅。