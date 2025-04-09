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川普關稅揮刀…美國今年耶誕節甭過了？ 陸裝飾品商至今未獲訂單

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
中國大陸的耶誕裝飾製造商表示，由於川普關稅，美國客戶至今尚未向其訂購任何訂單，今年耶誕節美國消費者恐將很難買到這些商品。圖／路透
中國大陸的耶誕裝飾製造商表示，由於川普關稅，美國客戶至今尚未向其訂購任何訂單，今年耶誕節美國消費者恐將很難買到這些商品。圖／路透

美國總統川普今年至今已對中國大陸加徵104%的進口關稅，威脅要對中國造成巨大痛苦。但他這麼做可能不只打擊到大陸製造商，就連美國民眾也可能一併受害。

中國大陸的塑膠耶誕樹和其他耶誕節裝飾廠商表示，往年美國客戶這個時候應該已經開始下單，但由於川普加徵的關稅，他們至今尚未收到任何訂單。如果美國民眾今年想要有新的耶誕節裝飾，將須支付更多的錢，前提是能在貨架上找到這些產品。

路透報導，美國零售商幾乎完全仰賴中國供應耶誕節裝飾，這些產品有87%是向大陸進口，價值約40億美元。中國工廠也同樣高度依賴美國市場，約有一半製品銷往美國。

在浙江省金華市經營人工耶誕樹工廠的群英（音譯）表示：「今年至今，我的美國客戶還沒下任何訂單。原因當然是關稅。通常所有訂單4月中旬前就該敲定，但現在...很難知道是否會有訂單。或許美國客戶今年不想買任何東西。」

在距離金華約160公里的紹興市，工廠老闆劉頌（音譯）有信心能透過販售更多產品到俄羅斯、歐洲和東南亞度過這次難關；這些地區合計購買了75%產品。他說，「我們擔心美國訂單將會減少」，但他又說，「我們絕對會贏下這場貿易戰」。

同樣在金華市經營耶誕樹工廠的潔西卡．郭（音譯）表示，美國重要客戶剛喊停了人民幣300萬元（40.8萬美元）的訂單，她已為原料花費人民幣40萬元。

她預期這筆訂單不久後會被取消，很擔心她的事業。她說：「我和我的同業都仰賴美國訂單過活，這勢必會影響很多人。沒有人可以逃過。」

經濟學家表示，這場貿易戰將使大陸今年經濟成長率減少1~2百分點，加劇工業產能過剩問題、威脅就業，並進一步引發通縮。

美國要從其他國家進口耶誕裝飾也不容易。美國的耶誕裝飾第二大進口國為柬埔寨，但比重只占5.5%，而且川普上周也對柬埔寨進口品課徵49%關稅。

川普 耶誕節 關稅

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