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關稅戰全球市場水深火熱 川普發文打破沉默「現在是買進大好時機」
川普祭出的全面對等關稅9日生效，全球金融市場持續大幅震盪。他本人當日則敦促美國民眾保持冷靜、繼續投資。彭博資訊報導，這可能暗示白宮正在密切關注市場對關稅的反應。
川普9日在自己的社群媒體網站上以他慣用的全大寫字母貼文寫道：「現在是買進的大好時機」（THIS IS A GREAT TIME TO BUY），但買什麼他沒有明指。他還鼓勵粉絲「保持冷靜」，並補充：「一切都會順利的。」「美國將比以往任何時候都更大更好」。
川普還特別提到摩根大通CEO戴蒙當天早晨在福斯商業新聞受訪。川普對戴蒙就解決關稅和貿易問題的想法表示讚賞。戴蒙預測，經濟衰退是川普關稅舉措的「可能結果」。
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